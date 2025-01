È MORTO IL SENATORE CASTIELLO AVEVA 82 ANNI

È morto nella notte all’età di 82 anni Francesco Castiello, senatore del Movimento 5 Stelle. Lo fa sapere il M5s. Castiello, 82 anni, nato e residente a Vallo della Lucania (Salerno), era al suo secondo mandato consecutivo al Senato, eletto nel collegio uninominale Campania 11 – Battipaglia. Castiello era membro della Commissione Cultura e della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. “Non troviamo le parole per esprimere il nostro dolore per la scomparsa di Francesco Castiello. Con lui, perdiamo un pezzo della nostra storia e un amico di grande intelligenza ed enorme passione”, scrivono i deputati M5s. “Una persona di spessore, sempre pronta a indicare strade comuni, a risolvere problemi, a battersi per un Paese migliore. Ci mancherà immensamente. Ci stringiamo in un forte abbraccio attorno ai suoi cari”, aggiungono i parlamentari in una nota.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...