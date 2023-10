EBOLI, A SANTA CECILIA GRAVE UN CAPACCESE PAURA PER UN INCIDENTE SCONTRO AUTO MOTO

Domenica sera di paura ad Eboli dove si è registrato l’ennesimo incidente stradale che ha visto coinvolte un’auto e una moto: un 62enne di Capaccio Paestum è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Eboli, incidente tra auto e moto: 62enne grave

Per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter e un’auto si sono scontrate violentemente sull Statale 18 all’altezza di Santa Cecilia. Ad avere la peggio nell’impatto è stato il motociclista di 62 anni che è stato trasportato in codice rosso in ospedale dai sanitari. L’uomo fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.

