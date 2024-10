EBOLI, A SANTA CECILIA MUORE UN NOTO BARMAN NOCERINO

Strade insanguinate

nel salernitano: nel tragico schianto di ieri pomeriggio, in località Cioffi a Santa Cecilia di Eboli (sulla Statale 18), ha perso la vita il 42enne nocerino Giovanni Collo.Si tratta di un noto barman in un locale del centro cittadino del comune dell’Agro e residente nel quartiere Piedimonte.Si è scontrato, a bardo della sua moto, con una Ford Focus in un incidente la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Eboli.

Inutile la corsa in ospedale, Giovanniello (com’era conosciuto a Nocera Inferiore) è morto sul colpo a causa del violento impatto con l’asfalto.Sul caso la Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta e probabile che tra oggi e domani decida per l’autopsia.Altri coinvolti nel sinistro sono rimasti feriti (tra cui un minorenne) ma non sono in pericolo di vita e sono stati trasportati all’ospedale Ruggi di Salerno dai sanitari del Vopi, intervenuti con due ambulanze e un’auto medica. Grande commozione a Nocera dove Giovanni era conosciuto per la sua passione per la moto.

