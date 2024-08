EBOLI, AGGREDISCE E MINACCIA I GESTORI DI UN LOCALE ARRESTATO

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Battipaglia hanno arrestato V.G., colto in flagranza per diversi reati, tra cui la violazione delle prescrizioni della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno a Eboli, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, tentata estorsione e falsa dichiarazione d’identità.

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, l’uomo è stato individuato all’interno di un esercizio commerciale situato fuori dai limiti del comune di Eboli. Durante un alterco con i gestori del locale, ha minacciato con un coltello a seguito della richiesta di pagare il conto, danneggiando una vetrinetta del negozio. All’arrivo degli agenti, V.G. ha opposto resistenza e fornito false generalità, aggravando ulteriormente la sua posizione. L’arresto è avvenuto a seguito dell’immediata segnalazione e intervento della polizia giudiziaria, che ha proceduto a mettere in sicurezza l’area e condurre l’uomo in custodia per ulteriori accertamenti.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...