EBOLI, ALL’ALBA FURTO A SANTA CECILIA SVUOTATO UN SUPERMERCATO

Furto all’alba a Santa Cecilia di Eboli, dove i ladri hanno preso di mira il supermercato Pam, facendo razzia di un consistente bottino, 10mila euro contenuti in una cassaforte portata via dai malviventi. È accaduto all’alba, intorno alle ore 5:40, quando la banda è entrata in azione, quando uno dei reparti, la panetteria, ha iniziato il suo quotidiano lavoro. Con l’allarme disinserito, i ladri hanno forzato la porta principale e si sono diretti verso la cassaforte che custodiva circa 10.000 euro, portata via.

Messo a segno il colpo, i malfattori, a bordo di una Golf nera, hanno fatto perdere le loro tracce, pur venendo inseguiti per alcuni chilometri dai commercianti.

É l’ennesimo furto che si registra in zona. Solo pochi giorni fa, nel mirino era finita una sala slot. Gli esercenti di Santa Cecilia, esasperati dai continui furti, hanno richiesto un incontro urgente con il sindaco di Eboli, Mario Conte, per discutere di maggiori misure di sicurezza e controlli sul territorio. Fonte stiletv

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...