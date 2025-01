EBOLI, AMBUANTE SI TOGLIE LA VITA AL MERCATO RIONALE

Tragedia nel primo pomeriggio al mercato rionale di Eboli, dove un venditore ambulante di 47 anni ha deciso di togliersi la vita all’interno del suo furgone da lavoro, impiccandosi con una corda.

Il ritrovamento del corpo senza vita è avvenuto intorno alle 13.30 ad opera di altri venditori presenti sul posto. Sul luogo del dramma sono intervenuti un’auto medica e un’ambulanza del Vo.Pi di Pontecagnano, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

Presenti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Comunità scossa per il tragico gesto avvenuto in un contesto quotidiano di lavoro e socialità.

