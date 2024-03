EBOLI, BAMBINO DI 3 ANNI CADE DAL BALCONE MENTRE GIOCA A PALLONE

Dramma nel corso della mattinata di oggi ad Eboli dove un bambino di 3 anni è caduto dal balcone del secondo piano di un’appartamento dove alloggiava con la famiglia in Via Marco Aurelio a poca distanza dal bivio di Santa Cecila. Il piccolo è in condizioni critiche e, dopo essere stato soccorso dai genitori – di nazionalità straniera – è stato portato in codice rosso dalla Croce Bianca all’ospedale “Maria SS. Addolorata” prima di essere trasferito al nosocomio di Battipaglia dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per capire come sia avvenuta la caduta da quasi 8 metri d’altezza.

