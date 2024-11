EBOLI, BOMBA FATTA ESPLODERE DAVANTI AL BAR RITZ

La saracinesca ha attraversato il viale Amendola, abbattendo un albero, alcune piante e dei tavolini sistemati su una pedana, percorrendo diversi metri in volo.

La vetrina dell’esercizio commerciale è andata completamente in frantumi. Anche i vetri del portone d’ingresso del palazzo vicino è stata devastata. Danni anche al sistema di illuminazione all’esterno dell’ingresso di un istituto di credito.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco per avviare le indagini e per mettere in sicurezza l’intera zona.