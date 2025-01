EBOLI, CASSAFORTE RUBATA IN 5 MINUTI

Sono entrati in casa, per rubare la cassaforte. L’allarme sonoro non li ha spaventati. Hanno scavato nel muro, con gli attrezzi da scasso. Senza timore di essere scoperti, hanno lavorato con professionalità, finché il caveau non è venuto via. Afferrata la cassaforte sono fuggiti con oro e gioielli.

Il raid

Colpo grosso a San Cataldo, nella cooperativa “Santa Maria delle Grazie”. I ladri hanno atteso che la famiglia uscisse di casa. I proprietari dell’appartamento erano diretti a una festa, i malviventi lo sapevano. In cinque minuti hanno realizzato il colpo, fuggendo con la cassaforte e lasciando la casa danneggiata in diversi punti.

