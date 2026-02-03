EBOLI, CICLISTA STRANIERO INVESTITO E UCCISO A SANTA CECILIA

Tragico incidente stradale nella serata del 3 febbraio in località Tavernanova, nel territorio di Santa Cecilia di Eboli. Un uomo di origine straniera, che viaggiava in bicicletta, è stato investito da un veicolo ed è morto sul colpo.

L’impatto è stato particolarmente violento e per il ciclista non c’è stato nulla da fare. I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le generalità della vittima non sono state rese note.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Presente anche la Polizia Municipale, impegnata nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area, con rallentamenti e deviazioni al traffico. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le cause dell’investimento. Purtroppo, episodi simili non sono nuovi nella zona: la scarsa visibilità nelle ore serali e la presenza di ciclisti lungo arterie ad alto scorrimento rappresentano da tempo un fattore di rischio. Quello di Tavernanova è solo l’ultimo di una serie di incidenti mortali che riaccendono l’attenzione sul tema della sicurezza stradale.

