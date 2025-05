EBOLI, COPPIA DI SALERNO DERUBATA A CAMPOLONGO

Coppia di Salerno

derubata del mezzo a due ruote. Erano andati in spiaggia nella traversa di fronte al Camping Paestum. I due giovani volevano trascorrere una giornata spensierata in riva al mare, ma dopo il bagno non hanno trovato più la moto che era stata rubata. Il centauro ha fermato una pattuglia della polizia municipale a cui ha chiesto aiuto.

Le ricerche

Gli agenti del comandante De Sanctis dopo ore di ricerche però non sono riusciti a rintracciare il “bolide“. Le ricerche continuano. Dopo gli atti vandalici a Campolongo, ora i furti.

