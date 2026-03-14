14 Marzo 2026

EBOLI, DONNA INVESTITA E UCCISA A SANTA CECILIA

admin 14 Marzo 2026

È stata investita e uccisa mentre attendeva l’autobus. Intorno a mezzogiorno di ieri 12 marzo , nei pressi del bivio di Santa Cecilia di Eboli, quando è arrivata l’auto dei servizi funebri è calato il silenzio: il corpo esanime di una donna di 31 anni che alle nove di   mattina è stata appunto travolta da un’auto una Fiat 500 con alla guida, un’altra donna che molto probabilmente ha perso il controllo della vettura per un malore uccidendo la ragazza di origini rumene che stava semplicemente attendendo un autobus, forse per recarsi al lavoro. Il pianto di chi la conosceva e molto probabilmente di parenti amici che si sono recati sul posto ha rotto per un attimo quei minuti di silenzioso rispetto per una morte improvvisa, tragica e inaspettata.

Passanti, cittadini di Eboli e anche i commercianti si sono stretti figuratamente in un abbraccio attorno a quelle persone che erano in attesa di vedere quel corpo portato via dall’asfalto della donna, pare sposata, che ha perso la vita per una fatalità in quella che doveva essere una normale giornata lavorativa. Sul posto i carabinieri della compagnia di Eboli per i rilievi del caso e per avviare le indagini ma anche la polizia municipale per gestire al meglio traffico e viabilità con la conseguente chiusura alle auto e alle moto del tratto interessato dalla tragedia. Toccherà proprio agli uomini dell’Arma indagare e capire meglio cosa è accaduto tra le 9 e le 9.15 di ieri  mattina quando la donna alla guida della Fiat ha perso completamente il controllo della sua auto andando ad impattarsi contro la pensilina della fermata autobus dove c’era la donna in attesa, morta sul colpo.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

CRONACA

BOMBA EBOLI, POSSIBILE CHIUSURA AUTOSTRADA PER DISINNESCO

admin 13 Marzo 2026
CRONACA

MONTECORVINO ROVELLA, NELLA FRAZIONE GAURO RONDA DA SCACCO AD UNA BANDA DI LADRI DI APPARTAMENTO

admin 11 Marzo 2026

AGROPOLI, SOMMOZATORE UCRAINO MUORE DURANTE UN’IMMERSIONE

admin 2 Marzo 2026

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

CRONACA

AGROPOLI, CON LA GRANDE MAGIA DI EDUARDO DE FILIPPO SI CHIUDE LA STAGIONE TEATRALE

admin 14 Marzo 2026
CRONACA

EBOLI, DONNA INVESTITA E UCCISA A SANTA CECILIA

admin 14 Marzo 2026
CRONACA

AEROPORTO COSTA D’AMALFI E DEL CILENTO, IN ARRIVO NUOVE ROTTE INTERNAZIONALI

admin 13 Marzo 2026
CRONACA

BOMBA EBOLI, POSSIBILE CHIUSURA AUTOSTRADA PER DISINNESCO

admin 13 Marzo 2026
CRONACA

MONTECORVINO ROVELLA, NELLA FRAZIONE GAURO RONDA DA SCACCO AD UNA BANDA DI LADRI DI APPARTAMENTO

admin 11 Marzo 2026