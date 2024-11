EBOLI, DOPO LA BOMBA DI IERI TORNA LA PAURA DEL RACKET

Pensare agli anni 80 è difficile, qui la camorra ha fatto il bello e il cattivo tempo seminando paura e odio. L’attentato di ieri mattina però mette un allarme concreto in città.

Bomba al bar Ritz, paura lungo il viale Amendola. Ammontano almeno a 50mila euro i danni, secondo una prima stima. «Abbiamo sentito il palazzo tremare. Pensavamo a un attentato in banca» afferma Angela Clemente, cantante ebolitana, residente in zona. L’esplosione è stata avvertita in centro e nei quartieri limitrofi. «È solo un caso se non c’è scappato il morto» afferma l’avvocato Tony Zottoli, tra i primi ad arrivare sul posto. Il legale si riferisce alla saracinesca del bar Ritz finita sul marciapiede opposto.

La paura

«Avrebbe potuto uccidere un passante o una persona in macchina» è l’analisi dell’avvocato. Di «fatto gravissimo» ha parlato Gianmaria Sgritta, vicesindaco di Eboli, tra i primi anche lui ad arrivare al bar sventrato.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...