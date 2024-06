EBOLI, DRAMMA DELLA SOLITUDINE TROVATO UN UOMO CADAVERE ERA DI PALOMONTE

Dramma della solitudine ad Eboli, in via Federico II, dove nella tarda mattinata di oggi, è stato trovato il cadavere di un 69enne in stato di decomposizione. Il vicino confinante ha lanciato l’allarme in quanto l’uomo non si vedeva in giro da giorni.

Sul posto, i sanitari del Vopi, nonchè i carabinieri e i vigili del fuoco che, aprendo la porta d’ingresso, hanno consentito ai soccorritori di introdursi nel casolare in cui viveva il 69enne di Palomonte, già morto da giorni. Accertamenti in corso.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...