EBOLI, ESTORCEVA SOLDI AL PADRE ARRESTATO

I carabinieri della stazione di Eboli hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura salernitana, nei confronti di un 30enne del luogo per il reato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei riguardi del padre.

Le accuse

Secondo quanto ricostruito dalle indagini e condiviso dal gip, l’indagato avrebbe vessato il proprio genitore, causandogli tra l’altro danni all’attività commerciale quando le sue richieste di denaro non venivano soddisfatte.

