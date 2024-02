EBOLI, FA UNA MANOVRA AZZARDATA E PROVOCA UN INCIDENTE SULLA STATALE

Incidente ad Eboli nella serata di ieri, venerdì 2 febbraio: un’auto, probabilmente per una manovra azzardata, si è scontrata contro un’altra vettura lungo la Strada Statale 18. Sul posto i sanitari che hanno trasportato in ospedale a Battipaglia il ferito. L’altro conducente è rimasto illeso. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso. Lo riporta OndaNews.

Incidente ad Eboli, scontro tra due auto sulla Strada Statale 18

Per cause ancora in corso di accertamento, probabimente a causa di una manovra azzardata, un’auto si è scontrata con un’altra vettura in transito sulla strada statale 18 all’altezza del comune di Eboli. Ad avere la peggio il conducente di una Volkswagen Passat che a causa dell’impatto è rimasto ferito: trasportato in ospedale dai sanitari. Illeso invece l’altro automobilista. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...