EBOLI, GIOVANE CAMIONISTA INDIANO PERDE LA VITA SUL LAVORO

Tragedia a Eboli, vicino Salerno, dove un camionista di 26 anni è morto in un incidente sul lavoro. Il giovane era intento a scaricare delle derrate alimentare in un’azienda agricola quando la gru che stava manovrando avrebbe toccato i cavi dell’alta tensione. L’operaio è morto folgorato.

L’incidente sul lavoro a Eboli

Tragedia sul lavoro intorno alle 12:30 della mattinata di oggi – sabato 9 marzo – nel piazzale di un’azienda in località Prato a Eboli, comune della provincia di Salerno, in Campania.

Secondo le informazioni fin qui raccolte un uomo, un camionista di 26 anni di nazionalità indiana, si trovava nel piazzale di un’azienda, intento a scaricare mangimi e derrate alimentari dal proprio tir, con l’ausilio di una gru.

Proprio con la gru del rimorchio, secondo le prime ricostruzioni, il giovane operaio avrebbe inavvertitamente toccato i cavi dell’alta tensione mentre scaricava il materiale da consegnare, ricevendo una violenta scarica elettrica.

L’arrivo dei soccorsi per il camionista folgorato

Sul posto sono quindi accorsi i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli, i vigili del fuoco di Agropoli e un’ambulanza del 118. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una squadra di tecnici dell’Enel, così da consentire la rimozione del rimorchio.

Il giovane camionista è stato affidato alle cure del personale medico, che lo ha trasportato d’urgenza in ambulanza fino all’ospedale locale. Non è stato però possibile salvare la vita del lavoratore, un 26enne residente a Palomonte (Salerno), che è morto una dopo essere arrivato al nosocomio.

Nel frattempo i carabinieri, del NOR, sotto il comando del capitano Serafino Palumbo e coordinati dalla Compagnia locale dell’ordine, guidata dal capitano Greta Gentili, sono rimasti sul luogo della tragedia per effettuare i rilievi e le verifiche necessarie alla ricostruzione della dinamica di quello che si configura come l’ennesimo incidente mortale sul lavoro.

La dinamica dell’incidente

Stando a quanto fin qui appreso, il giovane camionista era solo al momento della tragedia. Subito dopo aver toccato i cavi dell’alta tensione, i colleghi sono accorsi per aiutarlo, per poi avvertire i soccorsi.

A seguito dell’accaduto, si è verificato un black-out nella zona. La tragedia sarebbe avvenuta all’interno del parcheggio di un noto ristorante della zona, “A’ camionista”, situato lungo la Strada Provinciale 30.

Con molta probabilità non verrà effettuato alcun esame sulla salma del 26enne, che potrebbe essere restituita a breve ai familiari.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...