EBOLI, GIOVANE SI RIBALTA CON IL FURGONE

E’ sott’osservazione in ospedale il giovane conducente di un furgone, dopo l’incidente avvenuto nella tarda serata di ieri.

Il ragazzo, comunque, non sarebbe in gravi condizioni ma è stato tenuto per prudenza al nosocomio di Eboli, dove è giunto in ambulanza.

Il suo mezzo – come riporta il sito web salernotoday.it – si è improvvisamente schiantato contro il guardrail e poi si è ribaltato sulla carreggiata lungo la Strada Statale 18.

Immediati i soccorsi da parte dei sanitari del 118, che sono intervenuti sul posto e lo hanno trasportato al Pronto soccorso del Maria Santissima Addolorata.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...