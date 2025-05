EBOLI, INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA ANZIANO FERITO

Un brutto incidente ha segnato il pomeriggio sull’A2 del Mediterraneo, in direzione nord, nei pressi dello svincolo di Eboli.

Per cause ancora in fase di accertamento, due auto – una Ford Kuga e una Toyota Yaris – si sono violentemente scontrate. Ad avere la peggio è stata la Yaris, che dopo l’urto ha terminato la sua corsa oltre il guardrail.

A bordo della Toyota viaggiavano quattro persone, tra cui un 87enne che ha riportato ferite gravi. Illeso, invece, il conducente della Ford Kuga.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento locale e gli agenti della Polizia Stradale di Eboli, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il traffico ha subito rallentamenti nel tratto interessato, mentre l’anziano ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità.

