EBOLI, INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA FERITO UN UOMO

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri lungo l’A2 del Mediterraneo, dove si è verificato un violento incidente poco dopo lo svincolo di Eboli. A rimanere gravemente ferito un uomo di 50 anni originario di Pontecagnano, che viaggiava in direzione sud.

Per cause ancora da accertare, l’automobilista ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata più volte, riportando gravi danni alla carrozzeria e all’abitacolo. Il conducente, soccorso in condizioni critiche, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. I sanitari stanno valutando un possibile trasferimento in un centro specialistico o in Rianimazione.

Sul posto sono giunti i medici del 118 e gli agenti della Polizia Stradale, che hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro. L’auto è stata sequestrata su disposizione della Procura per consentire le perizie tecniche.

L’incidente ha provocato forti rallentamenti lungo la corsia sud dell’autostrada, nel tratto compreso tra Eboli e Campagna, con disagi alla circolazione per gli automobilisti diretti verso sud.

