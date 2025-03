EBOLI, LA CRIMINALITA’ INSISTE ORA SI PASSA AGLI SCIPPI

Bomba al bar

: un’esplosione. Rapine nei negozi: sei. Donne scippate: tre. Vigile urbano picchiato: uno. Furti in casa e nei negozi: innumerevoli. Arresti fatti: zero. In questo quadro apocalittico, nessun politico si è ancora dimesso. Ma soprattutto, da ieri mattina, è iniziata una nuova forma di delinquenza predatoria: gli scippi al bar.

Gli esercizi colpiti

La scena è stata ripresa in due locali. Mentre i clienti sorseggiano i loro drink al tavolo, si avvicina un malvivente, allunga la mano, afferra la borsa e fugge via. Il ladro agisce coperto dal cappuccio della felpa, per evitare l’identificazione delle telecamere private del locale. Il primo episodio si è verificato in un bar di piazza della Repubblica. Il secondo in via Nobile.

