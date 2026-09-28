29 Settembre 2026

EBOLI, LA MORTE DI GERARDO MARCANTUONO HA LASCIATO TUTTI SBIGOTTITI

admin 28 Settembre 2026

Gerardo Marcantuono, 31 anni, originario di Campagna e residente a Eboli, è morto dopo lo schianto tra la sua motocicletta e una Dacia sulla rampa dell’uscita dell’A2 a Battipaglia. Una tragedia che ha lasciato sotto choc quanti lo conoscevano e che ad Eboli ricordano un giovane stimato e benvoluto, appassionato di moto e impegnato nella gestione di un’azienda di infissi.

La Polizia stradale di Eboli, con 118, Vopi e Croce Verde, ha potuto soltanto constatare il decesso. La conducente dell’auto è rimasta illesa, ma sotto choc. La moto e la Dacia sono state sequestrate: gli investigatori dovranno chiarire dinamica, velocità e perché il motociclista abbia invaso la corsia opposta.

Il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Eboli, in attesa degli eventuali accertamenti disposti dalla Procura. I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni ad Eboli.

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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