EBOLI, LA MORTE DI GERARDO MARCANTUONO HA LASCIATO TUTTI SBIGOTTITI
Gerardo Marcantuono, 31 anni, originario di Campagna e residente a Eboli, è morto dopo lo schianto tra la sua motocicletta e una Dacia sulla rampa dell’uscita dell’A2 a Battipaglia. Una tragedia che ha lasciato sotto choc quanti lo conoscevano e che ad Eboli ricordano un giovane stimato e benvoluto, appassionato di moto e impegnato nella gestione di un’azienda di infissi.
La Polizia stradale di Eboli, con 118, Vopi e Croce Verde, ha potuto soltanto constatare il decesso. La conducente dell’auto è rimasta illesa, ma sotto choc. La moto e la Dacia sono state sequestrate: gli investigatori dovranno chiarire dinamica, velocità e perché il motociclista abbia invaso la corsia opposta.
Il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Eboli, in attesa degli eventuali accertamenti disposti dalla Procura. I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni ad Eboli.
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