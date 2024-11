Ladri in azione ad Eboli: ignoti hanno ripulito le slot machine del bar “Caffè Paradiso”, entrando in azione di notte. Danni per migliaia di euro.

Indagano, dunque, le forze dell’ordine per risalire agli autori del colpo che hanno fatto perdere le loro tracce.

