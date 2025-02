EBOLI, L’ISPETTORE DI CICCO NUOVO COMANDANTE DELLA POLIZIA STRADALE

L’ispettore Cosimo Di Cicco è il nuovo Comandante così come da decreto a firma del Capo della Polizia del 19 febbraio 2025. Nel 2010 fu trasferito presso la sezione Polizia Stradale di Salerno dove ha prestato servizio per tre anni prima di approdare presso la sottosezione Polizia Stradale di Eboli.

L’Ispettore Di Cicco, 53 anni, entra a far parte della Polizia di Stato nel 1992. Dopo diverse esperienze maturate in varie Questure d’Italia, tra le quali Palermo, Siena e Roma, viene trasferito alla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione (UCIGOS), dove matura una grande esperienza in materia di terrorismo. Nel 2010 viene trasferito presso la sezione Polizia Stradale di Salerno dove presta servizio per tre anni prima di approdare presso la sottosezione Polizia Stradale di Eboli. Dopo ben 12 anni di servizio presso la suddetta sottosezione, di cui ormai è divenuto un vero e proprio punto di riferimento, il 19 febbraio scorso l’Ispettore Di Cicco ne è stato nominato Comandante a coronamento del grande lavoro svolto negli ultimi anni al servizio della cittadinanza.

