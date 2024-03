EBOLI, MAGREBINO MUORE DOPO 11 GIORNI DI AGONIA

La tragedia si è consumata nella mattinata di ieri. Dopo undici giorni di agonia, M. O., 32 anni, padre di due figli che vivevano in Marocco, è spirato all’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli.

Il maghrebino – come riporta, anche in prima pagina, il quotidiano “La Città” oggi in edicola – era ricoverato in ospedale da sabato 2 marzo a seguito dell’investimento quando era in sella alla sua bici sulla strada provinciale 30, a ridosso di un distributore di benzina, tra Santa Cecilia e Fiocche. La prognosi è sempre stata riservata, le sue condizioni di salute non sono migliorate. Ieri, il maghrebino si è aggravato. Il cuore si è fermato. Certificata la morte, la salma è stata sequestrata dai carabinieri e trasferita nell’obitorio dell’ospedale di Eboli, in attesa dell’autopsia. Sequestrata anche la cartella clinica.I militari, agli ordini del capitano Greta Gentili, avevano già sequestrato la bici di Mohamed e l’auto della donna rumena che lo ha investito. Nei prossimi giorni si terrà l’esame autoptico.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...