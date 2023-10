EBOLI, OPERAZIONE ALTO IMPATTO NEL BRONX CITTADINO E SULLA LITORANEA ARRESTATO VITO MAIALE ALTRI NOMI IN ARRIVO

Operazione interforze nelle piazze dello spaccio di droga ad Eboli. Pomeriggio da “coprifuoco” quello di ieri a seguito dei controlli coordinati dalla questura di Salerno.La stretta c’è stata nei rioni dello spaccio di droga: Pescara e Paterno. Passati al setaccio diversi circoli sociali, dove è evidente e assidua la presenza di pregiudicati. Ci sarebbero state anche delle perquisizioni personali, domiciliari e veicolari. L’operazione denominata “Alto Impatto”, ha prodotto 1 arresto, in flagranza di reato Vito MAIALE per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poichè individuato in possesso di 43 involucri di sostanza stupefacente del tipo crack e 30 involucri tipo cocaina. Altri risultati ancora devono essere noti.

L’ OPERAZIONE ALTO IMPATTO

L’operazione “alto impatto” è stata disposta a seguito di numerose segnalazioni provenienti dai cittadini in ordine alla recrudescenza dei fenomeni delinquenziali nelle zone interessate. La Polizia di Stato – e in particolare gli agenti del Commissariato di Battipaglia, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e della Squadra Mobile – i militari dell’Arma dei Carabinieri delle Compagnie di Eboli e Battipaglia, e gli uomini della Guardia di Finanza di Salerno e di Eboli, coadiuvati dalle Polizia locali dei Comuni interessati, hanno posto in essere nel pomeriggio di ieri una serie di controlli con molteplici finalità, che hanno toccato tutti gli aspetti maggiormente critici di quella zona costiera: dalle occupazioni abusive, al traffico di stupefacenti, al commercio abusivo, immigrazione clandestina e prostituzione.

I NUMERI DELL’OPERAZIONE

Nel complesso, sono state controllate 277 persone, di cui 71 con precedenti, e 286 veicoli, sono stati effettuati 25 posti di controllo con 12 verbali per contestazioni al Codice della Strada e 8 perquisizioni. Sono stati inoltre sequestrati 11 grammi di crack, 10,50 grammi di cocaina, 0,4 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish. È stato eseguito un sequestro amministrativo ed elevato un verbale a carico di una cittadina rumena per prostituzione. Infine sono stati controllati 5 esercizi commerciali.

