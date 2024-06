EBOLI, RAPINA AL CASEIFICIO ROSARIA

Armato di pistola commette una rapina ad Eboli. Ieri pomeriggio in un caseificio del rione Pescara un uomo col volto travisato e armato di revolver ha intimato alla commessa di consegnargli l’incasso. Impaurita e minacciata con l’arma, la donna non ha potuto far altro che mettere nelle mani del rapinatore 1200 euro.

L’uomo è fuggito, ma nella serata di ieri è stato rintracciato ed identificato dai Carabinieri.I militari della Compagnia di Eboli, agli ordini del Capitano Greta Gentili, grazie all’ausilio delle immagini di videosorveglianza hanno identificato il rapinatore che è stato arrestato e portato in carcere.

