EBOLI, RAPINA IN TABACCHERIA LADRI ARMATI

La rapina è stata portata a termine nel tardo pomeriggio di ieri, a Eboli. Dal tabacchi di via Mattei sono stati portati via mille euro dalla cassa.

Un uomo a volto coperto è entrato nell’esercizio armato di coltello. Lo ha puntato contro il proprietario e si è fatto consegnare il denaro. Nel tabacchi c’erano due clienti rimasti basiti. Non ci sono feriti. Il rapinatore è fuggito via in pochi secondi.Sul posto sono giunti i carabinieri di Eboli, che confidano nell’aiuto selle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’identità del rapinatore.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

