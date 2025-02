EBOLI, RAPINA IN TABACCHERIA SI CERCANO I RESPONSABILI

Nuovo colpo ad Eboli: nella serata di ieri, due persone con il volto coperto si sono introdotte nella rivendita tabacchi di località Tavoliello, sulla Statale 19 e, minacciando il titolare, si sono fatti consegnare il bottino per poi fuggire.

Gli accertamenti

Sul posto, i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili: preziose, come sempre, saranno le immagini della videosorveglianza per l’identificazione. Esasperati, intanto, i residenti e i commercianti della zona che continuano a chiedere maggiori controlli nelle ore serali.

