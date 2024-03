EBOLI, SCONTRO A FEMMNA MORTA 4 FERITI C’è ANCHE UN MEDICO DI AGROPOLI

Tre automobili sono rimaste coinvolte, questo pomeriggio, in un tamponamento avvenuto lungo la Strada Provinciale 30 in località Femmina Morta di Eboli. Feriti un medico di Agropoli, una coppia di coniugi di Albanella e un giovane di Montesano sulla Marcellana.

Dai primi rilievi del caso pare che per agevolare la svolta in una traversa posta a margine della SP30 al veicolo che la precedeva, un’auto condotta da un giovane si sia fermata durante la marcia.

La terza auto sopraggiunta lungo la SP30 ha tamponato violentemente le due che la precedevano coinvolgendole in un sinistro alquanto violento nella dinamica.

Lanciato l’allarme sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia Municipale di Eboli coordinati dal Capitano Mario Dura.

I feriti

Quattro sarebbero le persone coinvolte nell’incidente e trasportate all’ospedale Maria Santissima dell’Addolorata di Eboli per le necessarie cure del caso. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Si tratta di un ragazzo residente a Montesano sulla Marcellana, di una coppia di coniugi di Albanella e di un uomo residente ad Agropoli.

