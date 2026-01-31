2 Febbraio 2026

EBOLI, SCONTRO SULLA STATALE DUE GIOVANI FERITI

31 Gennaio 2026

Momenti di paura nel pomeriggio del  30 gennaio all’imbocco della Strada Provinciale 30, nei pressi dell’uscita autostradale di Eboli, dove si è verificato un violento scontro tra due autovetture. Secondo le prime informazioni, una delle auto era guidata da giovani provenienti da Napoli, l’altra da due ragazzi residenti ad Altavilla.

I giovani di Altavilla hanno riportato le ferite più gravi e sono stati immediatamente trasportati all’ospedale di Eboli. La prognosi, al momento, non risulta riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi e stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’impatto

