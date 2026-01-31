EBOLI, SCONTRO SULLA STATALE DUE GIOVANI FERITI
Momenti di paura nel pomeriggio del 30 gennaio all’imbocco della Strada Provinciale 30, nei pressi dell’uscita autostradale di Eboli, dove si è verificato un violento scontro tra due autovetture. Secondo le prime informazioni, una delle auto era guidata da giovani provenienti da Napoli, l’altra da due ragazzi residenti ad Altavilla.
I giovani di Altavilla hanno riportato le ferite più gravi e sono stati immediatamente trasportati all’ospedale di Eboli. La prognosi, al momento, non risulta riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi e stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’impatto
