EBOLI SCONVOLTA MUORE IN AUTOSTRADA IL FIGLIO DELL’IMPRENDITORE GINETTI

Un incidente mortale si è verificato nella notte tra sabato e domenica sull’autostrada A2 del “Mediterraneo”. La vittima è un giovane di 28 anni, originario di Eboli. Il conducente – un ragazzo di 28 anni di Eboli Matteo Ginetti, figlio dell’imprenditore Girolamo Ginetti – sarebbe sceso dalla vettura dopo un impatto con una Citroën C3 e sarebbe stato travolto da un altro veicolo in transito. La dinamica non è stata ancora ricostruita.

La tragedia si è verificata intorno alle 3, nei pressi dello svincolo autostradale di Battipaglia. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, il giovane si trovava all’interno di una Fiat Panda che, per cause sconosciute, sarebbe finita fuori strada, urtando contro il guardrail. Una volta sceso dall’auto, il 28enne sarebbe stato travolto da un’auto in transito.

Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. Per il giovane automobilista non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Vopi e gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato tutti i rilievi per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Dolore nella Piana del Sele per l’ennesima tragedia sulle strade.

