EBOLI, STRANIERO IN BICI TRAVOLTO SULLA LITORANEA

Un uomo straniero è stato investito in Litoranea. Nell’impatto, il conducente della bici è finita sotto la Smart rossa dove è rimasto incastrato. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per estrarre il corpo da sotto le lamiere. I medici del 118 giunti sul posto lo hanno trasportato con l’eliambulanza all’ospedale Ruggi di Salerno. La prognosi è riservata. Le ferite sono gravi. Lo straniero è in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti i carabinieri agli ordini del capitano Greta Gentili. Mezzi sequestrati, avviata l’indagine. Ascoltato il conducente della Smart che è stato sottoposto ai tradizionali test alcolemici e anti drug. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione.

