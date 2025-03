EBOLI, SUCCESSO PER LE FOTO TRAPPOLA

Polizia municipale in azione, nella zona di Marina di Eboli: in collaborazione con la stazione dei carabinieri di Santa Cecilia, è stato scoperto, grazie alle foto trappole, lo sversamento e l’abbandono incontrollato di una ingente quantità di rifiuti speciali e inerti da demolizione, provenienti da una attività edilizia. A sversare i rifiuti, un autocarro con cassone ribaltabile, di proprietà di una ditta edile con sede legale in altro comune della provincia. Si indaga, dunque, per far luce sulla violazione delle norme del testo unico dell’ambiente. I responsabili rischiano fino a due anni di arresto e multe fino a 26mila euro, oltre al sequestro del mezzo utilizzato per compiere il reato e l’ordine di bonificare completamente il sito interessato.

Si tratta del primo risultato da parte della Polizia Municipale dell’operazione con le fototrappole contro lo sversamento dei rifiuti.

–

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...