EBOLI, TRAGEDIA A SANTA CECILIA IN UN SCONTRO MUORE GIOVANNI DAMATO

Incidente stradale mortale

, l’ennesimo. E’ accaduto nella tarda serata di ieri nei pressi della rotatoria di Santa Cecilia, ad Eboli.

A pardere la vita è stato un noto ristoratore locale. Giovanni Damato è deceduto nella schianto tra la sua moto e una Fiat 500.

Nel violento impatto è rimasta ferita gravemente ferita la compagna del 55enne, in sella con lui al momento del sinistro.

Secondo una prima ricostruzione, a bordo di una moto di grossa cilindrata, i due procedevano in direzione Battipaglia quando, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente con una Fiat 500 X , guidata da un giovane, proprio davanti ad un bar della zona, i cui avventori hanno allertato immediatamente i soccorsi.

