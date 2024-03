EBOLI TRAGEDIA FAMILIARE, FIGLIO UCCIDE IL PADRE A COLTELLATE

Il 76enne Riccardo Santimone è stato ucciso dal figlio 46enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il figlio della vittima ed avviato le indagini.

Omicidio nel Rione della Pace ad Eboli: Riccardo Santimone ucciso dal figlio

L’omicidio al culmine di una lite tra padre e figlio.Vincenzo Santimone avrebbe sgozzato il padre Riccardo con un coltello da cucina. L’arma del delitto è stata sequestrata dalle forze dell’ordine. Dopo l’allarme, sul posto sono giunti a carabinieri della locale stazione e varie ambulanze del 118.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La coltellata sferrata dal figlio, che soffrirebbe di problemi psichici, si è rivelata fatale. La Procura di Salerno ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Per chiarire alcuni punti oscuri di questa tragedia che ha scosso tutta la provincia di Salerno i Carabinieri di Eboli hanno avviato un’indagine.

In casa al momento dell’omicidio vi era anche l’anziana moglie della vittima, allettata e in presa alla disperazione per l’accaduto. Vincenzo Santimone dopo aver ucciso il padre – riporta ha telefonato al fratello.

