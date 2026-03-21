EBOLI, TRAGEDIA SULL’AUTOSTRADA SCONTRO TRA DUE AUTO UN MORTO

Tragedia nella serata di ieri lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo ne pressi dello svincolo di Eboli. Per cause non chiare, due auto, una Ford Fiesta ed Peugeot 208, si sono violentemente scontrate. Ad avere la peggio il conducente della Peugeot 208, il 72enne G.G. originario di Campagna, che è deceduto sul colpo. Lievemente ferito invece il conducente della Ford Fiesta, G.S. 35enne ebolitano, il quale è stato sottoposto a prelievi tossicologici ed alcolemici. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, con i sanitari che non hanno potuto far altro che accertare il decesso del 72enne. Presenti anche gli agenti della Polstrada di Eboli per i rilievi del sinistro. Il traffico lungo il tratto autostradale ha subito rallentamenti per qualche ora prima di tornare alla normalità.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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