EBOLI, TRAGICO SCONTRO SULL’AUTOSTRA MORTE DUE PERSONE DI SALERNO

Tragico incidente sull’ A2, direzione Sud, all’altezza dello svincolo per Eboli, questa mattina. Per cause da accertare, il conducente di un camion ha perso il controllo della guida e si è ribaltato sulle auto in corsa. Sette le vetture coinvolte. Due, purtroppo, le persone che hanno perso la vita nel sinistro: si tratta di una coppia che viaggiava a bordo di un’Audi.

Nell’impatto hanno perso la vita due persone, entrambi a bordo di un’Audi bianca e originarie di Salerno (una coppia di Salerno).

Altri coinvolti hanno riportato gravi ferite e sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale della Piana del Sele.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i sanitari del Vopi e gli agenti della Polizia Stradale di Eboli per prestare soccorso e avviare le indagini necessarie a chiarire la dinamica dell’accaduto.

camion2

Sul posto, i sanitari del Vopi per i soccorsi, le squadre dei Vigili del Fuoco di Salerno e Giffoni che hanno estratto dalle lamiere le vittime e i feriti rimasti incastrati, nonchè la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità. Al momento l’autostrada è chiusa in quella direzione. Traffico in tilt.

Vigili del fuoco-13

