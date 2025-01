EBOLI, UN ALTRO ARRESTO PER L’OMICIDIO DI MAATI

Altri due giovani di Campi Bisenzio sono stati arrestati per l’omicidio di Maati Moubakir(foto), pestato e accoltellato a morte la mattina del 29 dicembre 2024 dopo la discoteca mentre cercava disperatamente di sfuggire al branco che lo stava inseguendo in strada.

Già ferito da due fendenti alla schiena e una al volto, il minorenne – come riporta il sito web lacittadisalerno.it – fu poi raggiunto, tirato giù dal bus con cui voleva tornare a casa e colpito da altre due coltellate.

Gli ultimi arrestati fanno parte del pacchetto di sei indagati su cui si sono concentrate le prime attenzioni investigative dei carabinieri e della procura.

Uno di loro è un 18enne nato a Eboli. Abita a Campi vicino a via Verdi dove c’è il locale dove all’esterno si erano radunati centinaia di giovanissimi. L’altro nuovo arrestato in carcere è un 21enne nato a Bagno a Ripoli, ma anche lui residente a Campi con la famiglia.

Sono stati arrestati in esecuzione di una misura cautelare in carcere per omicidio volontario aggravato dall’aver agito per futili motivi e con crudeltà.

