18 Febbraio 2026

EBOLI, UOMO TROVATO MORTO IN CASA

admin 18 Febbraio 2026

Tragedia nella serata in via Gramsci, dove un uomo di 45 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione. La vittima, secondo le prime informazioni, viveva da sola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme a un’ambulanza del VoPi, attivata dalla centrale operativa del 118, dopo le segnalazioni arrivate da alcune persone che non avevano più notizie di lui.

Al momento restano ignote le cause del decesso, così come non sono state rese note le sue generalità. A far scattare l’allarme sono stati alcuni conoscenti, preoccupati per il prolungato silenzio, che hanno chiesto verifiche alle autorità. I militari dell’Arma stanno effettuando i rilievi del caso e sono impegnati negli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

L’episodio è al centro di ulteriori verifiche investigative.

