EBOLI, UOMO TROVATO MORTO IN CASA

Tragedia nella mattinata di oggi in Largo Emilio Sereni, nella nota zona “167” di Eboli. Un uomo è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione, dopo che amici e conoscenti, preoccupati per il suo silenzio durato oltre due giorni, hanno deciso di allertare i soccorsi.

A seguito della chiamata, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno forzato l’ingresso dell’appartamento. Una volta entrati, hanno fatto la drammatica scoperta: l’uomo giaceva privo di vita. Immediato anche l’arrivo dell’auto medica del 118, dell’ambulanza del VoPI, oltre ai Carabinieri e al magistrato di turno per i rilievi del caso.

Le cause del decesso non sono ancora state rese note, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe escluso il coinvolgimento di terzi. Il corpo sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per chiarire l’esatta dinamica della morte.

La comunità della zona è scossa e si stringe nel cordoglio, in attesa di sapere di più su quanto accaduto.

