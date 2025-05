EBOLI,ALCOLICI AI MINORI VALANGA DI ESPOSTI

Alcolici ai minori

, è allarme in via Matteo Ripa e in piazza della Repubblica. Diversi residenti hanno segnalato, sabato sera, ai vigili urbani e ai carabinieri quello che accade soprattutto nei fine settimana per le strade del centro. Bar e locali affollati. Minori a bere super alcolici.

Dal venerdì alla domenica alcuni locali pubblici si riempiono di ragazzi.

Accade a Eboli come in molti altri comuni. Ma al posto del tè, che è la bibita più venduta tra i minori, spuntano bottiglie di birra e super alcolici. I ragazzi bevono senza freni. Cicchetto dopo cicchetto mandano giù alcol pericoloso. Anni fa ci furono polemiche feroci per un minore che si sentì male. Da allora nulla è cambiato.

Soprattutto per i controlli preventivi. L’ultimo episodio è di sabato sera. Alle parole di protesta ora si sono aggiunte le immagini di un video. La registrazione riprende in maniera chiara alcuni ragazzi minorenni che consumano bibite illecite davanti a un locale pubblico. «Abbiamo girato i frame sia ai vigili urbani che ai carabinieri – racconta un residente di via Ripa – siamo arrivati a eccessi inaccettabili».

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...