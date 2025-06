EBOLI,MINACCIA CARABINIERE CON IL FUCILE ARRESTATO

Nella serata di venerdì 20 sulla sp175 di Eboli, mentre una pattuglia dei carabinieri era in servizio perlustrativo, un’autovettura che viaggiava alle loro spalle, richiamava l’ attenzione dei carabinieri prima lampeggiando e poi con l’ausilio del clacson. I militari dell’arma in via Francesco Mimbelli, si fermavano, per prestare eventualmente soccorso, ma non facevano nemmeno in tempo a scendere dall’auto di servizio, in quanto il conducente di detto autoveicolo, arrestava la marcia apriva lo sportello anteriore sinistro, si posizionava all’ in piedi sul relativo montante, e imbracciando un fucile minacciava i Carabinieri, dicendo se non mi uccidete, ucciderò io a voi, e se non lo fate subito mi avvicinò anche. I carabinieri a sangue freddo decidevano di non utilizzare l’arma in dotazione, per evitare un eventuale conflitto a fuoco, dovuto anche alla presenza di diversi civili provenire dalla spiaggia, si decideva quindi, la via della mediazione che andava avanti per circa 15 minuti, in cui i militari sono stati sempre sotto tiro. Dopo vari tentativi si riusciva, a far riporre l’arma nell’autovettura del soggetto. I carabinieri si avvicinavano all’individuo, il quale si scagliava contro uno dei militari, afferrandogli il calciolo della pistola, tentava di estrarla, e solo la prontezza degli operanti, e di altri militari giunti in ausilio e alla sicura della fondina evitava che ciò accadesse. A questo punto si immobilizzava il soggetto, il quale veniva messo in sicurezza, arrestato, e accompagnato presso gli Uffici del Comando Stazione di Santa Cecilia di Eboli, nell’attesa del rito direttissimo del giorno seguente.

Il fucile sottoposto a sequestro, e risultato essere ad aria compressa, carico, con la palla in canna, pronto per l’utilizzo.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

