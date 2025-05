EBOLI,MOTOCICLISTA PERDE IL CONTROLLO E MUORE SULL’AUTOSTRADA

Doveva essere una giornata spensierata in sella alla sua Kawasaki, invece per Luigi Savo, 28 anni, si è trasformata in tragedia.

Il giovane motociclista di Battipaglia è morto ieri pomeriggio sull’A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Eboli e Campagna. Stava partecipando a una gita con altri centauri quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo. L’impatto con l’asfalto è stato devastante: è morto sul colpo. Alcuni testimoni parlano di un’uscita autonoma, ma non si esclude l’ipotesi di un pirata della strada. La Polizia Stradale di Eboli ha avviato accertamenti, sequestrando la salma e la moto per ricostruire l’esatta dinamica. Il corpo era stato sbalzato a dieci metri dal veicolo. La morte di Luigi ha sconvolto familiari e amici, che lo ricordano come un ragazzo solare e pieno di vita.

