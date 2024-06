EBOLI,SCONTRO FATALE TRAGICO IL BILANCIO 3 MORTI

Un tragico incidente stradale si è verificato oggi al chilometro 85 della SS18, nei pressi del ristorante Luna Rossa. Nello scontro frontale tra due automobili, hanno perso la vita tre persone, tutte anziane e originarie del Napoletano. Sul luogo dell’incidente le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e gestire la viabilità. Sul posto sono intervenuti i i sanitari del 118 e la Polizia Stradale di Vallo della Lucania che sta indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Disagi e traffico sulla statale in entrambi i sensi di marcia.

