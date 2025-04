EBOLI,SCONTRO SULLA STATALE 2 FERITI

Notte di paura a Eboli, dove due auto si sono scontrate violentemente in località Cioffi intorno alle 3 del mattino. Una Opel Corsa e una Lancia Ypsilon sono entrate in collisione per cause ancora in fase di accertamento. Dopo l’impatto, la Opel è finita fuori strada, terminando la corsa in un terreno adiacente. Due i giovani rimasti feriti, soccorsi tempestivamente dai sanitari del VOPI giunti sul posto con ambulanza e automedica. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale per le cure del caso: le loro condizioni, al momento, non sembrano gravi. A ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono i Carabinieri della Compagnia di Eboli, che hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini.

