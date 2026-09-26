27 Settembre 2026

EBOLI,TRAGEDIA SULL’AUTOSTRADA MUORE GERARDO MARCANTONIO

admin 26 Settembre 2026

Il 26 settembre 2026 si è verificato un tragico incidente stradale sull’autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza di Battipaglia, nel quale ha perso la vita Gerardo Marcantuno, un giovane imprenditore di 31 anniresidente a Eboli (nella zona di Casarsa). 

Il sinistro, avvenuto nel primo pomeriggio, ha coinvolto il giovane mentre si trovava in sella alla sua moto. L’impatto è stato purtroppo fatale e la notizia ha gettato nello shock l’intera comunità ebolitana, dove il trentunenne era molto stimato e benvoluto. 

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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