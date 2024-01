ERANO MINORENNI E RUBAVANO AUTO, RINCHIUSI

Due giovani ladri di auto sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in un Istituto di pena Minorile, eseguita dai Carabinieri di Baronissi insieme con il Nucleo Radiomobile della Compagnia di #MercatoSanSeverino.

I due, all’epoca dei fatti minorenni, sono indagati per aver commesso, tra novembre e dicembre 2022, tra Salerno, Pontecagnano, Baronissi, Roccapiemonte e CastelSanGiorgio, ben 8 furti di auto. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno ha raccolto nei confronti dei due gravi indizi di colpevolezza. Domani entrambi dovranno comparire davanti al gip per l’interrogratorio di garanzia.

