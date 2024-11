ESCALETION DI FURTI A SALERNO IL PREFETTO CHIAMA L’ESERCITO

Un servizio supplementare nei controlli del territorio per fronteggiare l’escalation di furti a Salerno. Dopo l’allarme lanciato dai residenti il Prefetto Francesco Esposito ha illustrato il dispositivo di sicurezza messo a punto per garantire la sicurezza in città e in provincia.

Secondo il piano verranno impiegati diversi uomini dell’Esercito, assegnati all’operazione “Strade sicure”: monitoreranno i punti nevralgici con un servizio di vigilanza dinamica dedicata.

