EX GIOCATORE DELLA SALERNITANA TROVATO CADAVERE

È stato trovato senza vita ieri mattina Andrea Capone, ex calciatore della Salernitana e di altre squadre, all’interno di un hotel a Cagliari. L’uomo, classe 1981, è stato rinvenuto con una ferita alla testa nella suite dell’hotel Palazzo Tirso, un lussuoso cinque stelle situato nel cuore del capoluogo sardo.

Il mondo del calcio oggio è sotto schock per la morte di Anrea Capone, ex Cagliari e Salernitana. E’ scomparso all’età di 43 anni. E’ stato ritrovato senza vita in albergo. Il quotidiano.net riporta che ” un 43 enne è stato ritrovato morto in un albergo di Cagliari , si tratta dell’ex giocatore rossoblu del Cagliari Andrea Capone”. ” Si trovava a palazzo Tirso ed è stato trovato senza vita con una ferita alla testa, che potrebbe essere stata causata da una caduta accidentale. Capone era cresciuto nelle giovanili del Cagliori, con cui ha raggiunto la serie A e ha giocato anche nel treviso e nel Vicenza”. ”

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...